بالصور.. الشرطة تعرض وسائلها وتطبيقاتها على هامش الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة

شاركت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم في المعرض المقام على هامش الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العمومي.

هذه المشاركة ضمن جناح العرض الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر.

المديرية العامة للأمن الوطني عرضت الوسائل الحديثة والتطبيقات الذكية التي تضعها لفائدة المواطن، بما يسهل اتصاله بمصالح الشرطة والمشاركة في العمل الأمني والتبليغ، وحصوله على المعلومات التي تساهم في التوعية الأمنية.

جناح الأمن الوطني عرف اهتمام العديد من المشاركين في الندوة وضيوف المعرض.