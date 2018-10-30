بالصور..الشرطة تعقد ندوة تاريخية بمناسبة ذكرى أول نوفمبر

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تاريخية بمقر منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، بمناسبة الذكرى الـ64 لإندلاع الثورة التحريرية الكبرى.

ونشط هذه الندوة مراقب الشرطة شوقي عبد الكريم مدير المتحف المركزي للشرطة، بحضور إطارات من مختلف الرتب وكذا الطلبة المتربصين بالمدرسة العليا للشرطة.

و تلقى الحضور شروحات وافية عن مختلف الحقبات التاريخية التي عاشتها الجزائر إلى غاية الاستقلال، وذلك في إطار النشاطات الثقافية التي تقوم بها المديرية خلال كل المناسبات الوطنية.

كما قدمت شروحات دقيقة عن كل حقبة تاريخية شهدتها الجزائر إلى غاية إسترجاع السيادة الوطنية وتحقيق فرحة الشعب الجزائري بعيد الاستقلال.