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بالصور.. الشرطة تنظم زيارة للمتحف الجهوي للمجاهد بورقلة

أخبار الجزائر
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بالصور.. الشرطة تنظم زيارة للمتحف الجهوي للمجاهد بورقلة
بقلم مصطفى.ق

إحياء لذكرى اليوم الوطني للهجرة المصادف لـ 17 أكتوبر، نظمت مصالح الأمن لورقلة، زيارة ميدانية إلى مقر متحف المجاهد .

الزيارة كانت  لفائدة قوات الشرطة العاملة بمختلف المصالح، بالإضافة الى الطلبة المتربصين.

ذلك في إطار البرنامج المخصص لهذه المناسبة التاريخية والوطنية.

خلال الزيارة، طاف أفراد الشرطة بمختلف أقسام المتحف، أين تلقوا الشروح الوافية حول مختلف المقتنيات والمجسمات المعروضة ذات الرمزية التاريخية.

بالإضافة إلى الإطلاع على الصور والخرائط التي توثق المراحل التي مرت بها المنطقة.

وتهدف هذه الزيارة إلى تخليد الذاكرة التاريخية وتعزيز الروح الوطنية لدى منتسبي جهاز الأمن الوطني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712938

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