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الرياضة

بالصور.. الشركة الرياضية KAPPA ممولا جديدا لشبيبة القبائل

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. الشركة الرياضية KAPPA ممولا جديدا لشبيبة القبائل
القبائل
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أبرمت إدارة فريق شبيبة القبائل عدق شراكة مع  الشركة الرياضية الإيطالية الشهيرة للألبسة “kappa” حسب بيان النادي اليوم الأحد.

كما قالت إدارة “الكناري” أن الشركة الرياضية الإيطالية ستكون الممول الرسمي للمعدات للنادي القبائلي خلال الوسم المقبل.

إلى جانب ذلك، شرع رئيس الكناري عاشور شلول  في البحث عن خطوات جديدة، مستقبلية التي ستقدم الإضافة المرجوة للنادي، الذي عانى كثيرا هذا الموسم، و كان قريبا جدا من السقوط إلى القسم الثاني.

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