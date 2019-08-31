بالصور.. الشروع في تنصيب اساتذة الاحتياط حسب الاستحقاق بغرداية

شرعت مديرية التربية بولاية غرداية، في تنصيب 57 أستاذ احتياط باللغتين العربية والفرنسية، طور ابتدائي.

وقد تم استدعائهم، من أجل توزيع المناصب لهم بمختلف الابتدائيات على مستوي الولاية.

وكشف عمار طيباني، مدير التربية بغرداية، اعتماد الشفافية المطلقة في تنصيب اساتذة الاحتياط بالمؤسسات التربوية، حسب درجة الاستحقاق والمناصب الشاغرة.

وتم استدعاء الأساتذة حسب قائمة الاستحقاق وعرض المناصب المتاحة عليهم لشغلها بالمدرج المركزي بمديرية التربية.

هذا الى جانب إمضاء تعهد بالالتحاق بالمنصب خلال 48 ساعة من موعد الدخول المدرسي، وإلا سيتم تعويضه بالناجح الموالي بالقائمة.

وينتظر أن يحل وزير التربية الوطنية للإشراف على الدخول المدرسي، انطلاقا من ولاية غرداية الأربعاء المقبل.