بالصور.. الشروع في عملية تعقيم و تطهير شاملة للاقامات الجامعية بغرداية

اطلقت مديرية الخدمات الجامعية بغرداية عملية شاملة لتطهير و تعقيم الاقامات الجامعية خاصة المطاعم و الاجنحة و حتى حافلات النقل الجامعي .

و شملت العملية الاقامات الثلاث 1000 سرير ذكور و 1000 سرير اناث و اقامة البيئة و الاقامة الجديدة التى ينتظر ان تفتح ابوابها هذه السنة.

و قال مولود اويحي مدير الخدمات الجامعية انه تم اعلان حالة استنفار قصوى تم على اثرها استدعاء كل العمال بمختلف مستوياتهم من اجل المشاركة في العملية هذا الى جانب تكوين العمال لتطبيق بروتوكول صحي وقائي قبيل استقبال الطلبة المقيمين الذين سيكونون معنيين بالبروتوكول،

حيث تم اعداد ورشات تكوينية لهم من اجل الالتزام بالبروتوكول مردفا ان الطاقم الطبي على اتم الاستعداد و ان كل الظروف مهيئة لاستقبال الطلبة مضيفا انه تم تهيئة الاقامات و تنظيم برنامج سنوى شامل موجه للطلبة المقيمين من اجل ضمان راحتهم التامة خاصة مع تعلق بالايواء و الاطعام و النشاطات العلمية و الثقافية و الرياضية .

و ينتظر ان يتم الشروع في استقبال الطلبة المقيمين خلال الاسبوعين المقبلين مع بداية الدخول الجامعي الجديد حيث تم اتخاذ احتياطات كبيرة من اجل الوقاية من انتشار كوفيد 19.