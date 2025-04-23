بالصور.. الشروع في عملية تفريغ الباخرة المحملة بالأضاحي الرومانية

شرعت مؤسسة ميناء الجزائر التي جند كافة وسائلها اللوجستية و البشرية لاستقبال وتفريغ الباخرة في أفضل الظروف، في عملية تفريغ الباخرة الثالثة “Julia ak” المحملة بالماشية الموجهة لعيد الأضحى.

وكانت الباخرة “Julia ak” المحملة بالأضاحي المستوردة من رومانيا قد رست صبيحة اليوم الأربعاء. بميناء قادمة من ميناء نافوداري الروماني وعلى متنها 16 ألف رأس غنم.

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