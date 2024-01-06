بالصور.. “الشناوة” يؤكدون وفائهم للعميد بمناسبة مواجهة شبيبة القبائل

سجل أنصار فريق مولودية الجزائر، اليوم السبت، حضورهم بأعداد غفيرة إلى ملعب “5 جويلية، لمساندة فريقه في مواجهة شببية القبائل.

وتوافد أنصار المولودية بقوة، إلى ملعب “5 جويلية”، منذ الساعات الأولى لنهار اليوم السبت، لحضور مباراة الكلاسيكو، التي تدخل ضمن الجولة الـ12 من البطولة المحترفة.

وتأتي هذه الخرجة من أنصار العميد، رغم عدم رضاهم عن نتيجة التعادل التي حققها فريقهم، في الداربي العاصمي أمام اتحاد العاصمة.

في المقابل، توجد أيضا أنصار شبيبة القبائل بأعداد معتبرة، بمدرجات ملعب “5 جويلية” رغم النتائج المتواضعة لفريقهم هذا الموسم.