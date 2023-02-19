بالصور.. الشناوة يتنقلون إلى بسكرة عبر القطار

اختار أنصار مولودية الجزائر، السفر إلى مدينة بسكرة، عبر القطار، تحسبا لمساندة فريقهم في لقاءه المرتقب مساء اليوم أمام الاتحاد المحلي، برسم الجولة 17 من الرابطة المحترفة الأولى.

ووفرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، رحلة خاصة لنقل “الشناوة” إلى مدينة “الزيبان”، من أجل حضور اللقاء المبرمج، بملعب 18 فيفري بمركب العالية، بداية من الساعة 18:00.

ونشرت الشركة، صبيحة اليوم، صورا لعشاق اللونين الأخضر والأحمر، من محطة “آغا” بالعاصمة، قبل دقائق من انطلاق قطارهم المتجه نحو بسكرة.

وصنع تنقل أنصار المولودية عبر القطار، الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل الصور الرائعة التي صنعوها، والتي تشبه لحد بعيد تنقلات جماهير الأندية الأوروبية.