بالصور.. الشيخ زغلول النجار ضيف على ولاية الشلف

أخبار الجزائر
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بالصور.. الشيخ زغلول النجار ضيف على ولاية الشلف
بقلم مصطفى.ق

أشرف صبيحة اليوم، والي ولاية الشلف على إنطلاق أشغال الندوة الدولية الثانية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في مجال الطب والبيولوجيا.

الندوة منظمة من قبل جمعية السلك الطبي بالقطاع الخاص لولاية الشلف بدار الثقافة وسط المدينة.

وشهدت الندوة حضور مكثف على غرار ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرزاق قسوم وضيف الندوة الشيخ زغلول النجار وجمع من العلماء من داخل وخارج الوطن.

وقدم الشيخ الدكتور زغلول النجار كلمة في درس الجمعة اليوم، بمسجد الشهيد دهنان عبد القادر وسط مدينة الشلف بحضور والي الولاية ومدير الشؤون الدينية والأوقاف وجمع من الدعاة والعلماء من داخل الوطن وخارجه وعدد كبير من أهل الولاية وخارجها.


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