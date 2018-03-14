بالصور.. الشيخ منصور بن زايد يستقبل غوارديولا

إستقبال غوارديولا من طرف الشيخ منصور بن زايد

إستقبل الشيخ “منصور بن زايد أل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ومالك مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” مُدرب الفريق.

وذلك اليوم الأربعاء بحضور خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ورئيس مجلس إدارة الستيزن.

وتم تبادل وجهات النظر حول الخطط والتطلعات المستقبلية للنادي السماوي إضافة إلى إستعراض مسيرة النادي في المجالات الرياضية والإستثمارية والمجتمعية.

وأشاد الشيخ زايد بالعمل الذي يقوم به المُدرب الكاتلوني مع النادي الإنجليزي وقيادته الفريق للألقاب.

ويتواجد مانشستر سيتي بمدينة أبو ظبي الإماراتية من أجل إجراء تربص تحضيري يدوم 5 أيام.