بالصور.. الصدأ يأكل برج إيفل

أعلنت المنظمتان النقابيتان اللتان تمثلان الموظفين لوكالة فرانس برس أن برج إيفل مغلق اعتبارا من الاثنين بسبب إضراب متجدد

وتدين النقابات المضربة “الحالة المتقدمة من التدهور” التي تعاني منها السيدة الحديدية. فيما تدافع قاعة مدينة باريس عن نفسها وتؤكد أن النصب التذكاري “في حالة ممتازة”.

وتدين نقابات شركة تشغيل برج إيفل (Sete) بشكل خاص سوء الإدارة المالية للنصب التذكاري من قبل البلدية. التي تمتلك 99٪ من رأس المال. إنهم ينتقدون مجلس المدينة لسعيه إلى الربحية بأي ثمن وعلى المدى القصير. ويعربون عن مخاوفهم بشأن صيانة النصب التذكاري.

وقال دينيس فافاسوري، فني وممثل CGT لبرج إيفل، أمام ميكروفون BFM Paris Ile-de-France “النصب التذكاري في حالة متقدمة من التدهور تصل إلى مستوى الصدأ. هناك حملة طلاء جارية ولكننا تأخرنا 14 عامًا”.

يقول ممثل CGT: “الطلاء هو ما يحمي الحديد من التآكل والصدأ. كلما مرت السنوات، كلما تخلفنا عن هذا الأمر، كلما تدهور برج إيفل”.

وقد تمت هذا الأسبوع مشاركة الصور التي تظهر الصدأ والتآكل على النصب التذكاري. على شبكات التواصل الاجتماعي ونشرتها حركة “Saccage Paris” على نطاق واسع.