بالصور.. الصفراء تفوز بصعوبة وتبقى في منطقة الخطر

حقق فريق إتحاد الحراش فوز في غاية الصعوبة أمسية اليوم السبت على الضيف نادي بارادو في الداربي العاصمي الذي جرى بملعب “المحمدية”.

وذلك بنتيجة هدفين لهدف واحد لحساب الجولة ال24 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل للضيوف زكرياء نعيجي في الدقيقة ال42 قبل أن يُعدل الحاج بوقاش للصفراء من ركلة جزاء في الدقيقة ال60.

قبل أن يُسجل البديل فقيه الهدف الثاني للمحليين في الدقيقة ال81 ويمنح الفوز لفريقه الذي لم يُغادر منطقة الخطر بعد.

هذا وعاد المُتصدر شباب قسنطينة بالتعادل السلبي من أمام مُضيفه أولمبي المدية.