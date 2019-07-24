بالصور.. الصهاينة يُهاجمون “محرز” ويُطالبون “الفيفا” بمعاقبة الخضر !!

لم تهضم الصحافة الصهيونية خرجة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري بعد تتويجهم بكأس إفريقيا بترديدهم عبارة:”فلسطين الشهداء”.

ونشرت إحدى الصحف الصهيونية فيديو لنجوم الخضر مؤكدة أنهم إحتفلوا عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الإجتماعي بشعارات مُساندة لفلسطين.

وأكدت ذات الصحيفة أن ذلك يُعتبر من الشعارات السياسية وهو مايتخالف مع القوانين التي يضعها الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حسبها.

وأضافت الصحيفة في مقالها أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” ظهر أيضا في الفيديو المساند لفلسطين، والذي وضعه “رامي بن سبعيني” على “ستوري” حسابه الشخصي.