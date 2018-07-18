بالصور ..الصوف مصدر رزق نساء قرية آيت هشام بتيزي وزو

تولي نساء قرية آيت هشام بعرش آيت يحي بتيزي وزو، اهتماما كبيرا في طريقة غسل الصوف

حيث يتخدن المنابع الطبيعية مكانا لتنظيفها .

وتستعمل نساء المنطقة الماء الساخن وعصا من حطب يسمى “ثمادزات” لغسلها لكونها تعتبر مكسب للرزق للعديد منهن.

حيث هناك من تستعمل الصوف من أجل نسخ الزرابي، في حين هناك من تغسلها من أجل بيعها كمادة خام.

وبالرغم من أن عملية بيع الصوف تتطلب وقتا ومجهودا كبيرين، إلا أن نساء المنطقة مازلن يعتمدن الطريقة القديمة لغسلها من أجل البقاء على جودتها والمحافظة على لونها الطبيعي.