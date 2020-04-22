بالصور.. الصين تشرع في بناء أكبر ملعب كرة قدم في العالم

أعلنت مجموعة “‘إيفرجراند” الصينية للاستثمارات، عن شروعها يوم 16 أفريل الماضي، في بناء أكبر ملعب في العالم مخصص لكرة القدم.

وأوضح مسؤولو مجموعة “إيفرجراند”، أن هذا الملعب الذي يتم انجازه بمدينة “قوانغتشو” جنوب الصين، سيتسع لـ100 ألف متفرج، سيكلف 1.69 مليار دولار.

وبهذا، سيتجاوز هذا الملعب الجديد، ملعب “كامب نو” من حيث السعة، ليصبح أكبر ملعب بني خصيصا من أجل كرة القدم.

وكشفت الشركة الصينية، أنه تم أخذ شكل تصميم الملعب، من زهرة “اللوتس” الصينية التقليدية، ويضم التصميم مناطق ترفيهية، وتجارية، ومن المقرر اتمامه عام 2022.

وأبدت مجموعة “إيفرجراند”، أملها في أن يمنح هذا الملعب الجديد، دفعة قوية لكرة القدم الصينية، للتطور أكثر.