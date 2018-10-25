 بالصور.. الطاهر زبيري يتسلم وسام “الأثير”

قام رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح،ممثلا عن رئيس الجمهورية بمقرالمجلس، بإسداء وسام برتبة ” أثير” للمجاهد “الطاهر زبيري”.

وشهد التوشيح حضورعائلة المجاهد،ونواب رئيس مجلس الأمة ورؤساء المجموعات البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس.

كما أشاد عبد القادربن صالح، في كلمته مناقب المجاهد الطاهر زبيري، وكذلك مشواره النضالي الذي يعود إلى مطلع الخمسينيات.

لتنويه يعتبر الطاهر زوبيري أول رئيس أركان للجيش الجزائري بعد إستقلال البلاد.وأعتقل وحكم عليه بالإعدام في عام 1955.

هرب من سجن قسنطينة في نوفمبر 1955 رفقة مصطفى بن بولعيد.