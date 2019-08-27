بالصور.. الطرادة قاذفة الصواريخ “marshal ustinov-055” ترسو بميناء الجزائر
رست أمس الطرادة قاذفة الصواريخ “marshal ustinov-055” التابعة للبحرية الروسية بميناء الجزائر.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=693012
-
تواصل الفرقة السينوتقنية، التابعة للحماية المدنية، لليوم الثاني، عملية البحث عن الشخص المفقود في سيول فيضانات ولاية قسنطينة.
وأشارت ذات المصلحة، على أن عملية البحث تتم…
-
عرف الطريق السيّار "شرق _ غرب" شطر نفق عين شريكي بولرباح آخر 24 ساعة 5 حوادث مرور خلفت خسائر مادية وجريحين.
وأهم حوادث المرور إنحراف سيارة…
-
تمكنت مصالح الدرك الوطني لدائرة تابلاط، ليلة أمس، بفرقة القوادرية، من كشف منشأة غير مرخصة لذبح الدجاج.
وحجز الدرك 595 كلغ من اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى…
التعليقات (0)