بالصور.. الطرادة قاذفة الصواريخ “marshal ustinov-055” ترسو بميناء الجزائر

الوطني
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بالصور.. الطرادة قاذفة الصواريخ “marshal ustinov-055” ترسو بميناء الجزائر
بقلم أمينة داودي

رست أمس الطرادة قاذفة الصواريخ “marshal ustinov-055” التابعة للبحرية الروسية بميناء الجزائر.


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