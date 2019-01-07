بالصور.. الطفلة أسماء تعاني في صمت ووالدتها مستعدة لبيع كليتيها من أجلها

تناشد عائلة البراءة أسماء، بوهران، المحسنين وفاعلي الخير مساعدتها لتوفير أطراف اصطناعية لها بعد ولادتها مبتورة الأطراف العلوية والسفلية.

أسماء.. تبلغ من العمر 3 سنوات فقط، لكن الله تعالى انعمها بإرادة تفوق قدرة الكبار بكسرها اليأس والمستحيل، تحاول اكتشاف ما من حولها وتعيش طفولتها بتأقلمها مع مصيرها.

فنجدها تلعب وتمرح وتضحك غير آبهة بمصير يقلق عائلتها التي تتمنى إنصاف فلذة كبدها.. مصير مجهول سيزداد ألما كلما كبرت أسماء وأحست بعجزها عن التأقلم بأيادي وأرجل غير مكتملة.

هي نعمة من الله، رضيت بها والدتها التي أقسمت على عدم التخلي عنها وخدمتها بل وإن استلزم الأمر بيع كليتها لتمكين أسماء من العيش، من اللعب ومن الدراسة مثلها مثل كافة الأطفال.

حلم سيتحقق بقوة إيمانها وبتوفيق من الله وكلها أمل في نخوة الجزائريين المعروفين بكرمهم وبمواقفهم اتجاه طفلة تبقى ابتسامتها عنوان للبراءة.