بالصور .. الطوفان يغمر طرقات العاصمة.. والميترو يغرق

تهاطلت مساء اليوم الخميس على العاصمة أمطار غزيرة مصحوبة برياح ما تسبب في شل حركة السير وغلق الطرقات.

وأظهرت الصور المتداولة إرتفاع منسوب المياه بالعديد من الطرقات بأحياء العاصمة إضافة إلى تسرب المياه إلى داخل ميترو الجزائر.

وشهد حي بئر مراد رايس وحي البساتين ببئر خادم حالة إستنفار ما إستدعى تدخل أعوان الحماية بسبب تسرب المياه إلى داخل المنازل.

وعرفت كل من بلدية محمد بلوزداد وساحة أودان وكذا حي باب الواد تسرب مياه الامطار إلى داخل المنازل والمحلات.

وتسربت أيضا الامطار إلى داخل ميترو الجزائر بشارع المعدومين ما احدث حالة من الخوف وسط الركاب الذين وجدوا انقسهم محصورين بالمياه.