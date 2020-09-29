بالصور.. الطيب زيتوني يشرف على تنصيب المفتشية العامة للارندي

أشرف الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم الثلاثاء على تنصيب المفتشية العامة للحزب.

المفتشية العامة هي هيئة من الهيئات الدائمة للحزب موضوعة تحت وصاية السيد الأمين العام، تختص بالمهام المخولة لها بمقتضى القاانون الأساسي و النظام الداخلي و التعليمة المتعلقة بقواعد الانضباط.

وتقم المفتشية بالرقابة و التفتيش و التحقيقات للتأكد من حسن سير الهياكل المحلية للحزب و احترام الاجراءات التنظيمية في مجال عقد الاجتماعات النظامية و التسيير المالي و التنبيه عن كل تقصير.

وفي اطار عملية تجديد الهياكل المحلية للحزب تكلف المفتشية العامة بمتابعة عملية الانخراط و تجديد الانخراط و السهر على ضمان عدم اقصاء أي مناضل، و في حالة معاينة أي اخلال في هذا الجانب تخطر المشرف لاتخاذ ما يراه مناسبا كما يمكنها عند الضرورة اخطار الأمين العام مباشرة.