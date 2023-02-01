بالصور.. الظهور الأول لإبنة بريانكا تشوبرا

كشفت الممثلة العالمية بريانكا تشوبرا، عن وجه إبنتها مالتي، للمرة الأولى، من خلال حضورها معها لأحد أهمّ الأحداث الفنيّة بالنسبة إلى زوجها المغني الأميركي نيك جوناس وإخوته.

وظهر وجه طفلة شوبرا وجوناس، للمرة الأولى، بعدما حاولا إبعادها عن الأضواء منذ ولادتها العام الماضي.

لكنها ظهرت في احتفال وصول نيك وكيفن وجو جوناس رسمياً إلى ممشى المشاهير في هوليوود.

وانت بريانكا جالسة في الصف الأمامي، ومالتي بين ذراعيها، في حين بدت الطفلة لطيفة بزي كريمي ورباط شعر مطابق.

ونشرت بريانكا فيديو عن هذا الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرفقته بتعليق: “فخورة جدا بك يا حبيبي! تهانينا للإخوة جوناس”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، فأشار كثيرون إلى أن مالتي تشبه والدها بشكل كبير.