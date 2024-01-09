بالصور.. العاصمة تتزين إحتفالا بيناير الأمازيغي

يعتبر دخول السنة الأمازيغية الجديدة في الجزائر فرصة لإظهار جوانب متعددة من الموروث الثقافي الأمازيغي في مختلف أرجاء البلاد. وذلك من خلال الاحتفالات الشعبية، وتنظيم المعارض الفنية.

واحتفالا برأس السنة الأمازيغية، تزينت ساحة البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة بمختلف الألوان. وكذا بكل ما هو تقليدي ويوحي بالثقافة الأمازيغية. على غرار الخزف التقليدي المتمثل في عمل دقيق من الزخرفة البربرية.

وأبرز سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، الخطوط العريضة لبرنامج غير مسبوق في الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية الجديدة (يناير 2974) يومي الثاني عشر والثالث عشر جانفي الجاري تحت شعار “يناير كنز ثقافي أصيل ووعاء جامع من أجل تنمية مستدامة”.

وأفاد عصاد أنّ الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة، ستكون بولاية الجزائر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مشيراً إلى أنّ هذا النشاط سيكون له إشعاع على كافة ولايات الوطن، علماً أنّ غرداية استضافت الفعاليات الرسمية في 2023 وقبلها تمنراست سنة 2022.

وأوضح عصاد أنّ العاصمة ستحتضن التظاهرة الوطنية الرسمية التي تتضمن الاحتفال بعيد يناير. ومراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في دورتها الرابعة.

وسيتم، يوم غد الأربعاء، افتتاح الاحتفال الرسمي برأس السنة الأمازيغية في نادي الجيش بالعاصمة. كما سيتم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، يوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وفي نفس الإطار، سيقوم الأحد المقبل، وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، ووزير التكوين المهني ياسين ميرابي بزيارة للمدرسة الابتدائية احمد حداد بعين البنيان ومركز التكوين وريدة حداد بالقصبة.