بالصور.. العثور تابوت يعود للفترة الرومانية بأولاد رشاش في خنشلة

تم العثور على تابوت حجري به هيكل عظمي آدمي يعود للفترة الرومانية ببلدية أولاد رشاش بولاية خنشلة.

وعثر أحد المقاولين الخواص أمس الاثنين خلال قيامه بأشغال الحفر لمشروع ربط حي سكني ببلدية أولاد رشاش بخنشلة بشبكة الصرف الصحي على التابوت الحجري الذي يضم هيكلا عظميا.

ليقوم بإبلاغ المصالح الامنية المختصة إقليميا والتي أعلمت بدورها مصالح مديرية الثقافة بالولاية.

وبعد تنقل أعوان مصلحة التراث الثقافي إلى عين المكان برفقة عناصر الحماية المدنية تبين بعد المعاينة أن الأمر يتعلق بتابوت حجري مصنوع من الحجر الكلسي يعود للفترة الرومانية.

طوله 1.8 أمتار و بعرض 0.5 متر يوجد في حالة حفظ متوسطة ويحمل بداخله هيكلا عظميا آدميا.

وخلال عملية تفحص الأتربة بمحيط التابوت والهيكل العظمي لم يتم العثور على أي مخلفات أثرية.

حيث تم تنقل الهيكل العظمي الآدمي من طرف أعوان الحماية المدنية بالوحدة الثانوية لدائرة أولاد رشاش إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة لإجراء التحاليل اللازمة في مثل هذه الحالات.

وتم نقل التابوت الحجري إلى حظيرة البلدية وبالتنسيق مع مصالح أمن دائرة أولاد رشاش ومصالح المجلس الشعبي البلدي لحمايته.

في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه وتسليمه لاحقا إلى المتحف العمومي الوطني الإخوة الشهداء بولعزيز بخنشلة.