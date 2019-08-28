بالصور.. العثور على الشخصين التائهين بغابة الضاية في البليدة

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة على الشخصين التائهين بغابة الضاية في عين الرمانة.

وحسب بيان للمديرية، فإنه في حدود الساعة 22 سا و 20 د وصلت فرقة التعرف والتدخل في المناطق الوعرة GRIMP إلى التائهين.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت بمساعدة مجموعة من السكان المحليين لمنطقة تمزقيدة الجبلية.

وتم العثور على المفقودين في الحدود الفاصلة بين ولايتي البليدة والمدية، وهي منطقة خطرة توبوغرافيا نظرا للإنحدارات الشديدة.

وأفادت ذات المصالح، أنه تم التكفل بالمصاب “زير مسعود 40 سنة” الذي تعرض لكسور على مستوى الأطراف السفلية.