بالصور.. العثور على الطفلة “الريم” الضائعة في المسيلة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، مساء اليوم السبت، من العثورعلى الطفلة “الريم العياشي”، البالغة من العمر 4 سنوات التي إختفت البارحة.

الفتاة المنحدرة من بلدية”مسيف” الحدودية مع ولاية باتنة، إختفت في ظروف غامضة منذ مساء أمس الجمعة، ما خلف حيرة لدى أهلها.

حيث تم العثور عليها بمشتة “الرمل” بلدية عزيل عبد القادر ولاية بباتنة، من طرف أحد الرعاة بالجبل وهي في صحة جيدة.

وقد شارك في عمليات البحث المكثفة بالتنسيق مع قوات الدرك الوطني، كل من سكان الولايتين إلى ساعات متأخرة من ليلة الأمس، للحظة العثور عليها.