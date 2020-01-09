بالصور.. العثور على الطفل سيراج ميتا في قبو عمارة بلرجام في تيسمسيلت

توفي، ليلة أمس، الطفل سيراج وقع في قبو عمارة بحي النهضة 246 مسكن بلدية لرجام في ولاية تيسمسيلت.

وتدخلت الوحدة ثانوية لرجام ليلة أمس اثر نداء مفاده ضياع الطفل في في قبو عمارة “d3” بالحي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية كل من الوحدة الرئيسية ووحدة لرجام وحدة برج بونعامة وفرقة الغطس والفرقة السينوتقنية للبحث عن الطفل.

حيث قامت فرقة الغطس بإفراغ القبو من حوالي 3 متر علو ماء وسخرت 24 عون مختلف الرتب و3 غطاسين، 4شاحنات تدخل 2 سيارت اسعاف و2 سيارة اتصال و كلبين مدربين.

وتم انتشال جثة الطفل وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة لرجام، فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادثة.