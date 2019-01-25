بالصور.. العثور على جثة إفريقي وانتشالها بشاطئ عين فرانين بوهران

تم اليوم الجمعة العثور على جثة إفريقي بشاطئ عين فرانين التابعة لبلدية بئر الجير، بوهران.

وقد تم اكتشاف الجثة ليلة الخميس، عالقة بين الصخور، إلا أن الظلام الدامس، وسوء الأحول الجوية، عثّرا عملية انتشالها.

وقد رجحت الحماية المدنية، أن تعود الجثة للصحفي المفقود، إلا أنه بعد انتشالها، صبيحة اليوم، تم اكتشاف أنها تعود لإفريقي، قذفته الأمواج.

وحسب الحماية المدنية لوهران، تدخلت الوحدة الثانوية لبئر الجير، على العاشرة والنصف صباحا، لانتشال جثة تطفو بشاطىء عين فرانين.

وأكد المصدر، العثور على الجثة في حالة جد متقدمة من التعفن، وهي لإفريقي الجنسية، يبلغ من العمر حوالي 50 سنة.

وقد تم تجنيد سيارتي إسعاف، من بينها واحدة طبية، وشاحنتي أول نجدة، وزورق مطاطي نصف صلب.

كما سخرت فرقة متخصصة في الغطس، مكونة من 5 غطاسين، فرقة متخصصة في الإنقاذ في الأماكن الوعرة من 4 أعوان.

وجرت العملية تحت إشراف مدير الحماية المدنية لوهران، وبحضور حراس السواحل والدرك الوطني.