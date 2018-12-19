بالصور.. العثور على دلفين وسط الأحراش بجامعة السانية في وهران

وقف طلبة على كارثة بيئية وصحية تهدد الحرم الجامعي بعد عثورهم على دلفين ميتا وسط الأحراش بالقرب من معهد العلوم الطبيعية التابع لجامعة السانية بوهران.

الأمر الذي أثار إستياءهم للجريمة المقترفة ضد الدلفين الذي يمنع صيده إلى جانب إستغرابهم لكيفية تحويله من وسطه المائي إلى الجامعة.

أين تم إجراء عليه بعض التجارب بمختبر خاص بمعهد العلوم الطبيعية الذي وجد هو الآخر في حالة يرثى لها.

الطلبة أكدوا أن الدلفين تم سحبه من المختبر قبل رميه وسط حرم جامعة السانية بعد إجراء عليه بعض التجارب.

مستنكرين الفعل الذي إعتبروه بالإجرامي في حق الطبيعة والجامعة بفعل التلوث والرائحة الكريهة المنبعثة.

حيث طالبوا الجهات المعنية فتح تحقيق في القضية للوقوف على حيثياتها خصوصا وأنها تتكرر دوما.