بالصور.. العثور على رفاة تعود لشهداء الثورة بتبسة

تم صبيحة اليوم الأربعاء، إكتشاف رفاة لشهداء ثورة التحرير، بأحد المغارات الواقعة بمدينة “بوخضرة” في ولاية تبسة.

المغارة تبعد عن مدينة بوخضرة بحوالي 04 كلم والتي تقع بالمكان المسمى “قارة السنون”.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تم معاينة المغارة، التي حسب تصريح مجاهدي المنطقة بها رفاة لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

كما أفاد ذات البيان، أن المعاينة تمت من طرف لجنة تم تشكيلها من طرف والي ولاية تبسة “مولاتي_عطاالله” والمتكونة من السلطات العسكرية والأمنية والمدنية وكذا من الأسرة الثورية.

والتي أشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية تبسة المقدم “دراوات الصادق”.

وأوضح البيان، أن عملية إستخراج الرفاة سوف تتم صبيحة الخميس المصادف لـ17 من جانفي 2019.