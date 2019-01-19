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بالصور.. العثور على رفاة شهداء بالمغارة الثالثة قارة السنون في تبسة

أخبار الجزائر
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بالصور.. العثور على رفاة شهداء بالمغارة الثالثة قارة السنون في تبسة تبسة
بقلم مصطفى.ق

تم صبيحة اليوم الولوج إلى المغارة الثالثة مع بداية الحفر بمغارة قارة السنون ببوخضرة في تبسة .

وهذا بواسطة الحفر اليدوي من فرق طرف فرق التدخل تم العثور رفاة لشهداء على مستوى المغارة الثالثة.

تم تحويل الرفاة على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية وإجراء التحاليل أين تم التعرف عليهما وهما رفاة شهداء.

وستستأنف عملية الحفر غدا الاحد، من طرف افراد الحماية المدنية لولاية تبسة مدعمة بفرقة التدخل والانقاذ في الأماكن الوعر.

ة وعتاد تابع لمؤسسة الأشغال العمومية Ertp ومؤسسة مناجم الحديد بوخضرة ومؤسسة الردم التقني مرسط.

تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية تبسة المقدم دراوات الصادق.


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