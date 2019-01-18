بالصور.. العثور على رفاة لشهيدين بمغارة قارة السنون بتبسة

عثرت اللجنة المختصة على رفاة لشهيدين بمغارة قارة السنون ببوخضرة في تبسة التي انطلق بها الحفر أمس.

وبعد مباشرة عملية الحفر في صبيحة اليوم الجمعة من طرف افراد الحماية المدنية لولاية تبسة.

مدعمة بفرقة التدخل والانقاذ في الأماكن الوعرة وعتاد تابع لمديرية الأشغال العمومية ومنجم الونزة تحت مدير الحماية المدنية بتبسة.

اين تم الولوج إلى المغارة الثانية بواسطة الحفر اليدوي من فرق التدخل للحماية المدنية.

وعثر على رفاة شهيدين، تم تحويلهما لإجراء التحاليل، حيث تم التعرف عليهما وهما رفاة لشهيدين حسب تصريح الطبيبة الذي قامت بإجراء التحاليل.

وانتهت عملية الحفر في حوالي الساعة 20سا:30د من ليلة الجمعة، سوف تستأنف عملية الحفر غدا السبت، في انتظار الولوج إلى باقي المغارات.