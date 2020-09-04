بالصور.. العثور على طلاسم سحر داخل مسكن مشعوذ بأم البواقي

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بعين البيضاء من توقيف شخص سبعيني يمارس السحر والشعوذة.

وتم توقيف المشتبه فيه في قضية النصب والإحتيال وممارسة الشعوذة مع تدنيس المصحف الشريف.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن عملية توقيف المشعوذ جاءت عقب إستغلال معلومات بخصوص نشاط مشبوه داخل مسكنه بمدينة عين البيضاء.

وقد تم تفتيش المشتبه فيه بالتنسيق مع النيابة المحلية مما مكن من العثور على عدة أغراض و أشياء تستعمل في السحر والشعوذة.

وقد تم العثور على صور لأشخاص من مختلف الفئات العمرية و طلاسم وقارورات بها سوائل تستعمل في الكتابة وقطع قماش.

كما تم العثور أيضا على بذور و أتربة مجهولة المصدر و بقايا حيوانية ومصاحف مدنسة.