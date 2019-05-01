بالصور.. العثور على عظام مرمية بورشة طريق سيار يشتبه انها للحمير بوهران

اهتز بعض المواطنين على وقع العثور على عظام موضوع بأكياس بلاستيكية اشتبه في انها لحمير مذبوحة على مستوى الطريق السيار الجديد الجاري إنجازه على مستوى منطقتي حاسي بونيف وسيدي الشحمي بوهران.

العظام التي كانت منتشرة بعين المكان بمنطقة معزولة، كانت تنبعث منها روائح كريهة، أكد بعض أعيان المنطقة من الموالين أنه يشتبه بنسبة كبيرة أن تكون للحمير.

وهذا بعد ذبحها لاستغلال وتحويل لحومها للاستهلاك البشري خلال شهر رمضان، وبأسعار منخفضة ببعض المحلات الفوضوية التي تسوق للحوم مفرومة مجهولة المصدر بينما تم التخلص من رؤوسها لعدم انكشاف امرهم.

وفيما أكد بعض ممن تحدثت إليهم “النهار”، والعارفين بنشاط المواشي بأنها يستبعد أن تكون لخرفان.

في المقابل، أكدت مصالح الدرك الوطني بعد فتحها لتحقيقات في القضية، أن بعض الجزارين إلى جانب الطبيب البيطري كشفوا أنها لكباش كبيرة.

وإن كان المكان المعزول الذي تم رميها به يثير العديد من علامات الاستفهام، تستدعي أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين خصوصا ونحن على أيام من حلول شهر رمضان اين يتم تسويق لحوم مجهولة النوعية والمصدر لبعض الأسواق المشبوهة.