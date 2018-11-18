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بالصور.. العثور على مخبأ يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بأدرار

أخبار الجزائر
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بالصور.. العثور على مخبأ يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بأدرار
بقلم خ.صديق

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخيرة.

حيث تم العثور على: قاذف صاروخي RPG-7، بندقية رشاشة من نوع FMPK، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية من نوع MAS-54.

بالإضافة إلى 3 بنادق تكرارية، بندقية صيد، قذيفتين عيار 82 ملم، قنبلتين يدويتين، مخزنين المسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، شريط ذخيرة عيار 12,7 ملم، وشريط ذخيرة خاص بالبندقية الرشاشة من نوع FMPK .

بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ4344 طلقة.


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