بالصور .. العثور على مسدس يعود للحقبة الإستعمارية داخل منزل بعين تموشنت

عثر أحد سكان قرية أولاد الطاوي ببلدية أولاد بوجمعة بولاية عين تموشنت على مسدس يعود للحقبة الإستعمارية.

وحسب مصادر لـ النهار فقد تم العثور على المسدس الذي يحمل طابعا معماريا قديما، خلال أشغال توسعة منزله.

حيث أكد المواطن المسمى “عبد القادر البارودي” أن المسدس يعود لأبيه المجاهد الراحل الذي خبأه خلال الأيام الثورية.

لكنه نسى بعد ذلك مكانه حسب رواية هذا الأخير لابنه قبل وفاته، وتصادف تارخ العثور عليه مع ذكرى عيد الإستقلال.

ليكتشفه “البارودي” محمد بعد سنوات طويلة المسدس مخبأ بين صخور شيدت بها جدار المنزل.