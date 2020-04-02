بالصور.. العثور على ورشة سرية تصنع الكمامات بطريقة غير قانونية بالعاصمة

تمكنت المفتشية الإقليمية للتجارة بباب الوادي من العثور على ورشة سرية مختصة في صناعة الكمامات بطريقة غير قانونية.

وأفادت المديرية، أن العملية جاءت تبعا للخرجة الميدانية التي قام بها أعوان الرقابة مع مصالح الأمن التابعين للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الحمامات يوم 30/03/2020.

وأضافت المديرية، أنه في إطار محاربة الإحتكار و المضاربة في ظل الوضع الصحي التي تمر به البلاد بسبب “CORONASVIRUS COVID19” تم العثور على ورشة سرية تقوم بصناعة الكمامات بطريقة غير قانونية وفي ظروف غير صحية دون ترخيص مسبق.

وأشارت ذات المصالح إلى أنه تم حجز 1325 كمامة كاملة الصنع، و2150 كمامة نصف مصنعة.

بالإضافة إلى 315 قطع قماش حجم كبير، و346 قطع قماش حجم صغير، 6 وحدات لفائف خيوط، 4 لواحق ماكنات الخياطة، و 6 ماكنات الخياطة الصناعية.

وأضافت المديرية، أنه تم إحالة ملف المعني بالأمر للمتابعة القضائية.