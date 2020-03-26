بالصور.. العقيد بوغلاف يقوم بزيارة فجائية ميدانية إلى ولاية البليدة

قام العقيد بوعلام بوغلاف المدير العام للحماية المدنية اليوم رفقة العقيد مولاي مدير تنظيم و تنسيق الاسعافات في زيارة فجائية ميدانية إلى ولاية البليدة.

وخلا الزيارة تفقد العقيد بوغلاف الوحدة الرئيسية والمركز المتقدم باب الجزائر وكافة الانجازات التي قامت بها المديرية للتدخل والوقاية من خطر فيروس كورونا .

كما وقف المدير العام للحما ية المدنية على التدابير الوقائية حماية للأعوان المتدخلين وحماية للمواطن.

من جهة أخرى أعرب العقيد بوغلاف للأعوان عن ارتياحه للمجهودات المبذولة مشجعا من خلال الفرق الحاضرة كافة الفرق العاملة بولاية البليدة.