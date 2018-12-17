بالصور.. العميد بلقصير يشرف على معاينة وتدشين منشآت جديدة بالناحية العسكرية الثانية

قام قائد الدرك الوطني، العميد غالي بلقصير، يومي الأمس واليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد، إلى وحدات الدرك الوطني بالناحية العسكرية الثانية، وهران.

أين أستقبل قائد الدرك الوطني من طرف اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية، حسب بيان للدرك الوطني، اليوم الإثنين.

ليقوم بعدها بمعاينة وتدشين منشآت جديدة تدخل في إطار مخطط تطوير وعصرنة الدرك الوطني.

كمشروع إنجاز المخبر الجهوي للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، ومجموعة التدخل والمؤسسات الجهوية للإسناد، يضيف المصدر.

كما دشن المقر العميد، الجديد للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم ومقرات لسرايا حراس الحدود بتلمسان.

وفي ختام الزيارة، عقد قائد الدرك الوطني إجتماع عمل مع الإطارات وقادة الوحدات العاملة على مستوى إقليم القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني.

أين ذكر بتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، والمتعلقة بضرورة تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية المتاحة وضمان التنسيق التام مع مصالح الأمن الأخرى، لمكافحة كل أشكال الجريمة.

من خلال التركيز على العمل الجواري الذي يبقى نشاطا أساسيا لإشراك المواطن في أمنه ويعزز الثقة بين رجل القانون والمواطن.

في كنف الإحترام المتبادل وإحترام القوانين والأنظمة، يضيف المصدر ذاته.