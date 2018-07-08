بالصور.. العميد بلقصير ينصب العقيد سرهود قائدا للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني

أشرف العميد غـالي بلقصير قائد الدرك الوطني اليوم، على تنصيب العقيد سماعيل سرهود قائدا للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة.

خلفا للعميد طاهر مغالط، في إطار تنفيذ مخطط التحويل السنوي لحساب سنة 2018.

في البداية استقبل العميد قائد الدرك الوطني من طرف اللواء اعثامنية عمار قائد الناحية العسكرية الخامسة.

ليتنقل بعدها إلى مقر القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني أين أشرف على مراسم التنصيب.

مرفوقا بالعميد مرغني عبد الحكيم رئيس أركان الناحية، حيث تم تسليم واستلام راية القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني.

بحضور ضباط وإطارات هذا الهيكل القيادي الجهوي.

ليقوم بعدها العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة.