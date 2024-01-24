بالصور.. العميد في تربص بمستغانم

دخلت تشكيلة مولودية الجزائر، في تربص مغلق بمدينة مستغانم، تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام مولودية وهران.

ويلتقي العميد، هذا الجمعة بأبناء الحمري، على ملعب “أحمد زبانة” بوهران. بداية من الساعة الـ 17:00، برسم الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب الموسم الجاري.

ونشرت إدارة المولودية، صورا لتشكيلة الفريق من تدريبات أمس، في أول أيام تربص النادي بمدينة مستغانم تحضيرا لمواجهة مولودية وهران.

ويتصدر النادي العاصمي البطولة المحترفة بـ 33 نقطة، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة، وعلى بعد 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه.