بالصور.. العميد مُتعادل في الشوط الأول ضد مازيمبي
مولودية الجزائر مازيمبي
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أدى حريق نشب اليوم السبت ببلدية خميستي ولاية تيسمسيلت إلى إتلاف أزيد من 12 هكتارا من محصولي القمح الصلب والشعير.
وحسب الحماية المدنية، فإن الحريق إندلع…
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تمكنت مصالح الدرك الوطني من تحرير فتاة تم إختطافها وتوقيف شخصين ببلدية عين الذهب ولاية تيارت.
وحسب مصادر لـ النهار فقد تمت العملية إثر مكالمة من…
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إنتشلت مصالح الحماية المدنية جثة كهل ميتا داخل بئر ببلدية سيدي طيفور ولاية البيض.
وحسب ذات مصالح فقد دخلت في حدود الساعة الثانية عشر زوالا بمنطقة…
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