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بالصور.. العميد مُتعادل في الشوط الأول ضد مازيمبي

الرياضة
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بالصور.. العميد مُتعادل في الشوط الأول ضد مازيمبي مولودية الجزائر مازيمبي
بقلم عبد النور حواز

إنتهى الشوط الأول من لقاء مولودية الجزائر ضد تي بي مازيمبي الكونغولي المُقام بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بالتعادل السلبي.


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