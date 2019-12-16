بالصور.. العميد يتأهل ويواجه الرجاء في ربع النهائي

تأهل فريق مولودية الجزائر إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد الفوز بركلات الترجيح أمام القوة الجوية العراقي.

وإنتهت الـ 90 دقيقة من المباراة بالتعادل السلبي بين عميد الأندية الجزائرية ونظيره العراقي في إطار إياب الدور ثمن النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وشهدت ركلات الترجيح لقطات كوميدية بسبب الرياح القوية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، حيث إضطر اللاعبين لقضاء أزيد من ثلاث دقائق لتسديد ركلة واحدة.

ويواجه العميد نظيره الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة العربية.