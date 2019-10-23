بالصور.. “العميد” يحسم الداربي وسوسطارة تقهر البرج بثلاثية

فاز أمسية اليوم الأربعاء فريق مولودية الجزائر على ضيفه نصر حسين داي في الداربي العاصمي بثلاثية دون رد.

المواجهة جرت بملعب 05 جويلية الأولمبي لحساب الجولة ال8 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

ثلاثية العميد سجلها وليد درارجة من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3 اضافة الى القائد سفيان بن دبكة في الدقيقة 45 ومهدي بن علجية في الدقيقة 85.

وبملعب عمر حمادي ببولوغين تغلب فريق إتحاد العاصمة على الضيف أهلي برج بوعريريج بذات النتيجة.

ثلاثية سوسطارة وقعها ربيع مفتاح من ركلة جزاء في الدقيقة 82 وبن شاعة في الدقيقة 88 اضافة الى بن خليفة في الدقيقة 91.

ولحساب ذات الجولة انتصرت جمعية عين مليلة على إتحاد بسكرة بثلاثية دون رد سجل منها ديب ثنائية في الدقيقتين 17 و27 وكذا طيايبة في الدقيقة 30.