بالصور.. العميد يحط الرحال بالسودان استعدادا لمواجهة المريخ

وصلت بعثة مولودية الجزائر، صبيحة اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لمواجهة المريخ، لحساب إياب ربع نهائي البطولة العربية.

وكان وصول بعثة مولودية الجزائر، إلى الأراضي السودانية في حدود الخامسة صباحا، وكان في استقبالهم ممثلي إدارة نادي المريخ السوداني.

وتوجه أشبال المدرب عمروش، مباشرة إلى فندق “دار الفتح”، أين ستقيم التشكيلة، إلى غاية موعد المباراة المقررة السبت المقبل.

يذكر أ ن مباراة الذهاب لحساب ذات الدور، والتي جرت بملعب “5 جويلية” بالجزائر، انتهت بالتعادل السلبي 0-0.