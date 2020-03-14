بالصور.. “العميد” يهزم “مقرة” ويرتقي للوصافة

فاز أمسية اليوم السبت فريق “مولودية الجزائر” على الضيف “نجم مقرة” بملعب 05 جويلية الأولمبي ليرتقي للوصافة.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال22 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى انتهت بفوز العميد بثلاثية لهدفين.

ثلاثية الفريق العاصمي سجل منها سامي فريوي ثنائية في الدقيقتين ال21 وال37 من ركلة جزاء بينما سجل عمار بورديم مخالفة عالمية في الدقيقة ال54.

هذا بينما وقع “علي هارون” و”محمد عايب أشرف” في الدقيقتين ال50 وال67.

بعد نتيجة اليوم أصبح العميد في المركز الثاني ب37 نقطة خلف المتصدر شباب بلوزداد صاحب ال40 نقطة.