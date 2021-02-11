بالصور.. العميد يُجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الزمالك بملعب “القاهرة”

الرياضة
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بالصور.. العميد يُجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الزمالك بملعب “القاهرة” صورة من التدريبات
بقلم حواز عبد النور

آجرى أمسية اليوم الخميس فريق مولودية الجزائر آخر حصة تدريبية قبل لقاء الزمالك المصري المُقرر سهرة غدا الجمعة.

آخر تحضيرات مولودية الجزائر جرت بملعب القاهرة الدولي الذي سيحتضن لقاء الجولة الأولى من دور مجموعات مُنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا.

هذا وإستجابة للدعوة المُستقبلة من طرف نظيرتها، زارت بعثة مولودية الجزائر مقر نادي الزمالك المصري.

حيث تبادل كل من رئيس لجنة إدارة الزمالك اللواء المستشار عماد عبد العزيز ورئيس مجلس إدارة العميد عبد الناصر ألماس الهدايا في ظروف جيدة و إستثنائية تعكس العلاقة الأخوية بين الناديين.


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