بالصور.. العميد يُجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة القوة الجوية

آجرى أمسية اليوم الخميس فريق مولودية الجزائر آخر حصة تدريبية قبل مواجهة القوة الجوية العراقي غدا الجمعة.

الحصة التدريبية جرت بملعب مدينة “أربيل” العراقية الذي سيحتضن المواجهة المقررة بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر.

هذا بينما عُقد ظهر اليوم أيضا بمدينة أربيل الإجتماع الفني التحضيري، والذي تقرر على إثره إرتداء العميد للقميص المُخطط باللونين الأخضر والأحمر في مباراة الغد.

ويُذكر أن المولودية تواجه القوة الجوية العراقي في لقاء الذهاب من الدور ال16 لمنافسة كأس محمد الساس للأندية الأبطال.