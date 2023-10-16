بالصور.. العناصر الوطنية تتفقد أرضية الملعب قبل مواجهة مصر

سجلت عناصر المنتخب الوطني، وصولها إلى ملعب “هزاع بن زايد”، قبل قرابة ساعة ونصف عن موعد مباراتها الودية أمام منتخب مصر.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، صور للقائد رياض محرز، ورفقائه خلال تفقدهم أرضية الميدان.

وأظهرت الصور التي نشرتها “الفاف”، الجودة الكبيرة التي تميز أرضية ملعب “هزاع بن زايد”، التي تحتضن هذا اللقاء الودي.

من جهة أخرى ظهرت العناصر الوطنية، في تركيز كبير، ما يؤكد عزمهم على تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام منتخب مصر.