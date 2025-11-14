بالصور.. العناصر الوطنية  تجري جولة استرخائية قبل مواجهة مصر

أجرت عناصر المنتخب الوطني “أ”، ظهر اليوم الجمعة، جولة استرخائية، قبل المباراة التحضيرية التي ستجمعهم بنظيرهم المصري.

ونشرت “الفاف”، عبر صفحتها الرسمية، مجموعة من الصور، لأشبال المدرب مجيد بوقرة، خلال جولته الإسترخائية، بمحيط مقر اقامتهم بمصر

وظهرت العناصر الوطنية، بمعنويات عالية، وفي تركيز كبير، قبل ساعات عن موعد انطلاق مباراتهم.

يذكر مباراة المنتخب الوطني “أ”، ونظيره المصري، مقررة انطلاقا من الساعة الثالثة، بملعب “القاهرة ستاديوم”.